حافلة مورينيو تعطل سولشاير.. توتنام ويونايتد يتعادلان

عطلت حافلة جوزيه مورينيو نظيره أولي جونار سولشاير ومنعت مانشستر يونايتد من التساوي مع تشيلسي في النقاط للمنافسة بشكل أكبر على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعادل توتنام اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل ستيفين بيرجفاين الهدف الأول لتوتنام في الدقيقة 27.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق برونو فيرناندز من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وعقب ذلك التعادل وصل رصيد توتنام إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما يونايتد فوصل رصيده لـ46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع بـ48 نقطة مع تبقي له لقاء أمام أستون فيلا.

تعليمات مورينيو؟

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط محاولات من الفريقين للسيطرة على اللقاء.

إلى أن جاءت الدقيقة 22 والتي شهدت التهديد الحقيقي الأول في اللقاء ليونايتد بعد عرضية من برونو فيرنانديز لم يشتتها دفاع توتنام جيدا وسدد راشفورد الكرة سريعا بيسراه لكن هوجو لوريس تصدى له.

عقب ثلاث دقائق تصدى لوريس لتسديدة قوية من برونو فيرنانديز.

سيطرة يونايتد الكبيرة كانت تشير إلى أن اقترابه من هز الشباك مسألة وقت.

لكن توقف اللعب للحصول على قسط من الراحة لشرب المياه.

والتقطت عدسات الكاميرات جوزيه مورينيو وهو يتحدث مع بيرجفاين وما هي إلا دقائق قليلة إلا ونجح اللاعب الهولندي في تسجيل الهدف الأول لسبيرز.

انطلق بيرجفاين سريعا ومر من هاري ماجواير وسدد بيمناه وفشل دي خيا في التصدي له لتسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 31 كاد سون هيونج مين يضاعف النتيجة برأسية قوية لكن دي خيا تصدى له ببراعة.

بوجبا يصنع الفارق

انطلق الشوط الثاني وسط لجوء توتنام لأسلوب "ركن الحافلة" المعروف به مدربه مورينيو وضغط هجومي من يونايتد.

وسدد برونو كرة قوية زاحفة بيمناه مرت بجوار مرمى توتنام بقليل.

وفي الدقيقة 63 شارك بول بوجبا مع ماسون جرينوود بدلا من فريد ودانيال جيمس.

وعقب دقيقة كاد يدرك التعادل لكن إيريك داير منعه من تسديد الكرة بحرية فأمسكها لوريس بسهولة.

وبعد ذلك جاءت كرة جديدة لمارسيال الذي سددها قوية بيسراه لكن لوريس تصدى له ببراعة.

وفي الدقيقة 80 وبلقطة مهارية تامة من بوجبا في الناحية اليمنى راوغ إيريك داير وتوغل داخل منطقة الجزاء لتتم إعاقته ليحصل على ركلة جزاء.

وحول برونو فيرنانديز الركلة بنجاح على يمين لوريس ليدرك التعادل.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وكاد جرينوود يسجل هدف الفوز لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.