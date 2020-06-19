انتهت قمة الجولة – توتنام (1) - (1) مانشستر يونايتد.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام ومانشستر يونايتد التي تقام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: ركلة جزاء ليونايتد ولكن الفيديو يلغيها.

ق80: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة داير لبوجبا.

ق67: لوريس يتألق ويمنع هدف محقق ليونايتد بعد تسديدة من مارسيال.

ق55: أول تسديدة من يونايتد في الشوط الثاني من برونو فيرنانديز تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى توتنام بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: يا ربااه دي خيا يمنع هدفا ثانيا لتوتنام بتصد مُبهر لرأسية سون.

ق28: لوريس يمنع هدفا محققا جديدا ليونايتد بعدما ارتطمت الكرة براشفورد وتذهب لركنية مرت دون خطورة.

ق27: جووووووووول هدف أول لتوتنام بعد تسديدة قوية من بيرجفاين.

ق25: لوريس يمنع فرصة هدف محقق ليونايتد بعد تصديه لتسديدة برونو فيرنانديز.

ق22: التهديد الأول الحقيقي في اللقاء لوريس يتصدى لتسديدة يسارية من راشفورد ثم يمسك بثبات بالكرة بعد تسديدة فريد.

انطلاق المباراة.