انتهت – مانشستر سيتي (3) - (0) أرسنال.. انتصار كتيبة جوارديولا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

ق90+1: جووووووووول الهدف الثالث لسيتي عن طريق فيل فودين.

ق90: 11 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع بعد علاج إيريك جارسيا.

ق80: ارتطام قوي جدا بين إيديرسون وزميله إيريك جارسيا وسقوطه مغشيا عليه والجهاز الطبي يسارع لدخول الملعب.

ق51: جووووووول دية بروين والهدف الثاني من ركلة جزاء.

ق50: طرد ديفيد لويز بعد عرقلته لرياض محرز واحتساب ركلة جزاء لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45+1: جوووووول أول لمانشستر سيتي. طولية يخطيء ديفيد لويز في التعامل معها ويستلمها ستيرلينج الذي يسدد قوية في مرمى لينو مسجلا الهدف الأول.

ق21: تبديل اضطراري ثان لأرسنال بخروج بابلو ماري ومشاركة ديفيد لويز.

ق8: تبديل أول اضطراري لأرسنال بعد إصابة جرانيت جاكا ومشاركة داني سيبايوس.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي أرسنال
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