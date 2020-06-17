انتهت – مانشستر سيتي (3) - (0) أرسنال.. انتصار كتيبة جوارديولا
الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.
ق90+1: جووووووووول الهدف الثالث لسيتي عن طريق فيل فودين.
ق90: 11 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع بعد علاج إيريك جارسيا.
ق80: ارتطام قوي جدا بين إيديرسون وزميله إيريك جارسيا وسقوطه مغشيا عليه والجهاز الطبي يسارع لدخول الملعب.
ق51: جووووووول دية بروين والهدف الثاني من ركلة جزاء.
ق50: طرد ديفيد لويز بعد عرقلته لرياض محرز واحتساب ركلة جزاء لسيتي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق45+1: جوووووول أول لمانشستر سيتي. طولية يخطيء ديفيد لويز في التعامل معها ويستلمها ستيرلينج الذي يسدد قوية في مرمى لينو مسجلا الهدف الأول.
ق21: تبديل اضطراري ثان لأرسنال بخروج بابلو ماري ومشاركة ديفيد لويز.
ق8: تبديل أول اضطراري لأرسنال بعد إصابة جرانيت جاكا ومشاركة داني سيبايوس.
انطلاق المباراة.