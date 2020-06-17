عودة الدوري الإنجليزي – انتهت.. أستون فيلا (0)-(0) شيفيلد.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في عودة الدوري الإنجليزي بعد توقف دام 100 يوم.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 وتقام على ملعب فيلا بارك وتشهد جلوس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــا.

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نهاية المباراة

ق. 75 أحمد المحمدي يشارك بدلا من إزري كونسا

ق. 67 محمود تريزيجيه يشارك بدلا من كينان ديفيد. ومبوانا سماتا يشارك بدلا من أنور الغازي.

ق. 59 تصويبة أخرى رائعة من جون ماكين وهندرسون يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 49 أخطر فرص أستون فيلا وتصويبة من كينان ديفيس يتصدى لها دين هندرسون ويحولها إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41: نيدلاند حارس أستون فيلا كاد أن يتسبب في هدف بشباك فريقه لكن تقنية خط المرمى لم تحتسبها.

ق. 36: بطاقة صفراء لـ لوندسترام لاعب شيفيلد يونايتد.

ق. 27: بطاقة صفراء أولى في اللقاء لـ دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا.

ق. 24: إيقاف المباراة لالتقاط اللاعبين الأنفاس وشرب المياه.

اللاعبون يقفون دقيقة حدادا على روح جورج فلويد ضحية الشرطة الأمريكية، ولمناهضة العنصرية قبل انطلاق المباراة.

بداية اللقاء