سفين إريكسون يجيب عن: هل أخطأ حينما ترك لاتسيو من أجل إنجلترا

الجمعة، 15 مايو 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

إريكسون

هل أخطأ سفين جوران إريكسون لاتسيو السابق بترك فريقه الإيطالي من أجل تدريب منتخب إنجلترا؟ المدرب السويدي أجاب عن هذا السؤال لإذاعة "راديو راديو" الإيطالية.

وصرح إريكسون قائلا: "مازلت مشجعا للاتسيو، وكان ذلك أقوى فريق دربته".

وأضاف "ربما كان واحدا من أفضل الفرق في العالم وقتها، فزنا بالكثير في 3 سنوات ونصف، كان بإمكاننا أن نفوز بالمزيد، لكن من دون شك كانت أسعد خبراتي على الصعيد الاحترافي".

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وواصل "في بعض الأحيان أعتقد أنه كان من الأفضل لي الاستمرار مع لاتسيو وفي إيطاليا، لكن جاءني عرض إنجلترا وذلك يأتي مرة في الحياة".

وأكمل "اعتقدت أنه لا يمكنني الرفض وأنني كنت سأندم طيلة حياتي إن رفضت".

وأتم "ربما ارتكبت غلطة وربما لا، من يعلم، الأمر كما هو عليه ولا يمكننا تغييره الآن".

إريكسون درب لاتسيو في الفترة من 1997 وحتى 2001، وحصد مع الفريق لقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالية مرتين وكأس الأندية أبطال الكؤوس الأوروبية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة.

قبل أن يتولى تدريب منتخب إنجلترا في يناير 2001 وخلال خمس سنوات لعبت إنجلترا 67 مباراة فازت في 40 وخسرت 10،

إريكسون في إيطاليا في إنجلترا
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