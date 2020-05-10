أعظم 50 في التاريخ - المهاجم الصريح.. أخطر الهدافين الذين عرفتهم البشرية

في الحلقة الأخيرة من عظماء كرة القدم التي قدّمها FilGoal.com على مدار الأسابيع الماضية، نستعرض معكم المركز الأخير في اللعبة: المهاجم الصريح.

قائمة من 50 مهاجمًا خارقًا، لعلها تضم بين طياتها آلاف الأهداف التي سُجلت على مدار العقود، وخلّدت أسماء أصحابها.

وتشمل القائمة من لعبوا في مركز المهاجم الصريح فقط (9)، بعد أن استعرضنا في وقتٍ سابق قائمة المهاجمين الوهميين والمتأخرين على غرار بيليه، وليونيل ميسي، وألفريدو دي ستيفانو.

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