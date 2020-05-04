وزير الرياضة يوضح هل إنشاء استاد جديد في بورسعيد يغير مصير ملعب المصري

الإثنين، 04 مايو 2020 - 21:27

كتب : أيمن عيد

عمرو الجنايني وأشرف صبحي

أعلن وزير الرياضة أشرف صبحي إقامة مدينة رياضية على مساحة 300 فدان في بورسعيد وتضم ملعبا يتسع لـ40 ألف متفرج.

هذا الأمر تسبب في وجود لغط حول مصير استاد بورسعيد وهل الاستاد الجديد أصبح بديلا للقديم.

وأجاب وزير الرياضة على سؤال مراسل FilGoal.com هل سيحل ذلك الملعب محل الملعب القديم أجاب وزير الرياضة "لم يقل أي شخص ذلك".

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قبل أن يستدرك "الأمر تحت الدراسة ولكن نحن حاليا نتابع خطوات التطوير في إنشاء ملعب جديد ومدينة رياضية متكاملة من أجل استضافة الكثير من البطولات في المستقبل وهذا خير لمصر".

وأردف أشرف صبحي حديثه "الاستاد الجديد هو ضمن خطة تنمية وتطوير موارد الدولة الرياضية".

وعن عودة الدوري قال وزير الرياضة: "كل شيء سيكون بالتنسيق مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء بعد معرفة آخر تطورات تفشي فيروس كورونا".

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