ديبالا: لم أعتقد أنني سأفتقد كرة القدم يوما ما مثل الآن.. بحاجة للتدرب ورؤية زملائي

اعترف باولو ديبالا لاعب يوفنتوس أنه يفتقد كرة القدم كثيرا ولم يكن يعلم أنه سيشعر بذلك يوما ما.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ولا يزال ديبالا يتعافى من إصابته بفيروس كورونا بعد إيجابية التحليل الخاص به للمرة الرابعة في ستة أسابيع.

وقال ديبالا في حديث على إنستجرام: "لم أظن أنني سأفتقد اللعب كثيرا مثل الآن، لم أظن أبدا أن أشعر بذلك".

وأوضح "أشعر أنني بحاجة إلى التدرب، ورؤية زملائي في الفريق وأصدقائي".

وتابع "أو على الأقل لمس الكرة، لأن التدرب في المنزل ليس الأمر نفسه".

وكشف ديبالا "احتاج إلى أن أرتدي حذائي وأركض وأحرز هدفا، عندما تكون شغوفا فإنك تجعل كل شيء ضعف الأهمية"ز

وأضاف ديبالا "لقد مر وقت طويل دون ممارسة اللعبة، ولا نعلم متى سنعود بالتحديد فالأمر ليس مثل العطلة التي تعلم أنها لوقت معين".

وأتم النجم الأرجنتيني تصريحاته "العزلة في المنزل لفترة طويلة جعلتني أشعر برغبة في تجربة أشياء جديدة، على سبيل المثال بدأت ممارسة اليوجا".

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