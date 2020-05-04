ناجي: تدخل صلاح وأبو ريدة أجبرنا على إعادة وردة للمنتخب.. لم يكن ليحدث مع كوبر

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق إن تدخل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة كان سببا رئيسيا في إعادة عمرو وردة لصفوف الفراعنة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث ناجي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الجهاز الفني أُجبر على عودة وردة بسبب تدخل اللاعبين وأقواهم صلاح قرروا التدخل تعاطفا مع زميلهم لأنه لو رحل عن المعسكر سيعاني في احترافه".

وأضاف "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة أشرف الصبحي تعاطفا معه فلم يتم استبعاده".

وأكمل "لو تكرر الأمر مع تواجد هيكتور كوبر على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يكن ليتعرض الجهاز الفني لضغط مماثل".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة بسبب اتهامه في واقعة تحرش.

وتحدث عمرو وردة عما حدث قائلا: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

وفي النهاية قرر اتحاد الكرة استمرار عمرو وردة بشكل طبيعي مع منتخب مصر.

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