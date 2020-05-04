سلة - سارة جمال أول حكم دولي محجبة تحكي عن أصعب 3 دقائق بسبب الحجاب

كشفت سارة جمال أول حكم دولي محجبة في عالم كرة السلة عن أصعب موقف مرت به خلال مشوارها التحكيمي حتى الآن.

وقالت سارة في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "حكمت لأول مرة بالحجاب في تصفيات المنطقة الخامسة للرجال والسيدات في القاهرة بمارس 2017".

وأضافت "كنت قلقة جدا عندما أبلغوني أنهم سيتأكدوا أولا إذا كان مسموحا لي التحكيم بالحجاب من عدمه".

وتابعت سارة "وقتها كان قرار السماح باللعب بالحجاب في عالم كرة السلة جديدا وأصبت بالقلق حتى يتأكدوا، لكن تلك لم تكن الأزمة".

وحصلت سارة جمال على شارة التحكيم الدولي في عام 2016 لتصبح أول حكم دولي كرة سلة في العالم ترتدي الحجاب.

وكشفت سارة "الأزمة كانت في بطولة الألعاب للدول الفرانكفونية في كوت ديفوار بيوليو 2017، وقتها البعض قالي لي بالطبع تم السماح بالحجاب في التصفيات لكن من الممكن أن يتم رفض ذلك في تلك البطولة وهذا أصبني بالتوتر لأني لن أوافق للتحكيم بدونه".

وتابعت "عند وصولي إلى كوت ديفوار وتعييني لإدارة أول مباراة كنت قلقة جدا لأن لم يخاطبني أحدا بشأن الحجاب، وقررت أنزل إلى الملعب وأبلغهم بثقة أنني لن أحكم بدونه".

وواصلت سارة حديثها "تحركت من غرفتي لأقابل باقي طاقم التحكيم للذهاب إلى الملعب واستغرق ذلك 3 دقائق هي الأطول والأعصب في حياتي، لكنهم استقبلوني بصورة عادية وطالبوني بالتحرك من أجل التحرك بالأوتوبيس".

وأتمت "وصلت إلى الملعب وقتها ولم يعترض أحدا وانتهت المباراة بصورة طبيعية ومنذ ذلك الوقت وأصبحت أول محكمة محجبة في العالم".

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