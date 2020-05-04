ناجي: أُجبرنا على الاعتذار لـ إكرامي.. وأحمد الشناوي يحتاج لمن يسيطر عليه

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة ومدرب حراس مرمى مصر السابق أن علاقته بشريف إكرامي لم تعد كما كانت، مشيرا إلى أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز "يحتاج لمن يسيطر عليه".

صرح ناجي خلال استضافته عبر برنامج (أقر وأعترف) "كنت أقول دائما للكابتن إكرامي، إن شريف ابنك على البطاقة فقط. علاقتي بشريف إكرامي لم تعد مثلما كانت خارج حدود الملعب، لكن داخل الملعب فهو محترف للغاية، ولا يمكن أن ترصد له خطأ واحدا".

وتابع "يبدو أن شريف متأثرا بتوتر العلاقة بيني وبين والده الكابتن إكرامي، هناك فتور في العلاقة بيننا".

وبسؤاله هل لم تمنح شريف إكرامي حقه في منتخب مصر، رد ناجي "بالعكس، دخلت في حرب شعواء بسببه والكل كان يطالب بضم محمد عواد لقائمة كأس العالم".

واستدرك "أما في الجابون، قلت إن شريف إكرامي سليم قبل مواجهة المغرب في كأس الأمم، لأن المنافس دولة عربية ويتابع كل صغيرة وكبيرة عنا. لقد تعرض لهجوم عنيف وتم تفسير كلامي أن شريف إكرامي هرب، وقلت لشريف في حديث بيننا بغرفة الفندق، أنت تهمني واستأذنني أنه سيكتب على تويتر لتوضيح الأمر، ولم يقل لي ماذا سيكتب".

وأكد أحمد ناجي "أُجبرنا على الاعتذار لشريف إكرامي، كنا في موقف صعب، لم يكن لدينا سوى حارسين بعد إصابة أحمد الشناوي، وشعرت بداخلي أنني جرحته، ولم أمانع الاعتذار له. شريف إكرامي لم يهرب، الهروب ليس من صفاته أحترمه، ولا يجوز أن يقال أنه هرب".

وانتقل أحمد ناجي للحديث عن حارس مرمى بيراميدز، قائلا "كنت مسيطرا على أحمد الشناوي في كل معسكرات المنتخب بـ(غتاتة)".

وواصل "أما عندما يكون الشناوي خارج صفوف المنتخب، كيف أسيطر عليه، وعندما كنت أتواصل عبر الهاتف، لا يرد علي، لأنه يعلم تماما أنني متابع ما يقال عنه، وسأزعجه بكلامي".

ويرى أحمد ناجي "أحمد الشناوي يحتاج بالفعل لمن يسيطر عليه".

في سياق آخر، أبدى أحمد ناجي حزنه للهجوم الذي يتعرض له من قبل بعض مدربي حراس مرمى في الأندية.

وأتم تصريحاته "لا أعرف سر الهجوم ضدي، عندما أشيد بدوري في أداء حارس ما في المنتخب، لا يعني أن مدرب الفريق بلا دور".

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