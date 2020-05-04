أولمبياكوس لـ في الجول: بنشرقي؟ أولويتنا حاليا هي استئناف الموسم

قال فاسيليس دوكاس أحد أعضاء المركز الإعلامي بنادي أولمبياكوس اليوناني إن تركيز فريقه منصب حاليا على استئناف الموسم الجاري ولن يفكر في سوق الانتقالات سوى بعد حسم موقف الموسم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وبسؤاله عن اهتمام فريقه بضم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك قال: "أولويتنا حاليا هي العودة للتدريبات ثم استئناف الموسم".

وواصل "لا يمكننا التحدث حول الانتقالات الآن في ظل عدم الوضوح التام للأحداث الجارية".

وأكمل "الوضع جيد في اليونان بعض الشيء، سنعود للتدريبات بشروط معينة غدا".

وتابع "يوم الغد سنبدأ في التدرب على مجموعات من 6-8 لاعبين على أن تعود رابطة الدوري اليوناني مع الحكومة لمناقشة الموقف لاستئناف الموسم بعد 3 أسابيع".

وأتم "هذا كل ما يشغل بالنا حاليا بالفعل هو استئناف الموسم، لكن الحديث عن الانتقالات سيكون سابق لأوانه حاليا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بنشرقي في وقت سابق بالانضمام إلى النادي اليوناني.

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