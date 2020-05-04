استادات تطلق سلسلة أندية سيتي كلوب في ١٥ مدينة مصرية

الإثنين، 04 مايو 2020 - 17:34

كتب : عاطف شادي

استادات

أعلنت شركة استادات القابضة إطلاق سلسلة أندية City Club، لتقام في ١٥ مدينة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وذلك في إطار خطط الشركة لتطوير الرياضة المصرية وإقامة أندية كبيرة بمواصفات عالمية في المدن الكبرى بالأقاليم وتوفير مكان آمن لجميع أفراد الأسرة المصرية لتمضية أفضل الأوقات وتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية فريدة ومتنوعة، على أن يكون افتتاح أول ٥ فروع في أكتوبر المقبل، بحيث يتم افتتاح ال١٥ فرعا في أكتوبر من عام ٢٠٢٢.

وستكون سلسلة نادي city club هي أول أندية سمارت في مصر والأكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتضم أحدث المنشآت الرياضية وأفضلها وجميع الخدمات التي تجعل من النادي قبلة لجميع أفراد الأسرة وبمختلف أعمارهم.

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وجاء في بيان الشركة "في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية في مصر، تعلن شركة "استادات القابضة" عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر، سلسلة فروع نادي City Club وهي سلسلة أندية اجتماعية، رياضية، وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري".

"في City Club سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية".

"وتسعى سلسلة City Club لتقديم خدمات مختلفة، فريدة، ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد، لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهي في جودتها تلك الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية بالقاهرة".

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