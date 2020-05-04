اللاعب يريد الدراويش.. الإسماعيلي لـ في الجول: الشامي رحب بتجديد عقده

الإثنين، 04 مايو 2020 - 16:12

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

أوضح محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي أن اللاعب محمد الشامي رحب بتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال مهاجم الإسماعيلي الأسبق لـFilGoal.com:"سنستكمل مفاوضات التجديد للاعب فور عودة النشاط الرياضي".

ويقضي الشامي (24 عاما) موسمه الثاني مع الإسماعيلي وشارك مع الفريق في 36 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

أخبار متعلقة
محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟ أمير مرتضى لـ في الجول: أولمبياكوس طلب ضم بنشرقي؟ عروض في الصحافة يوسف: إن لم يكن هناك لائحة تتعامل مع إلغاء الدوري فيجب اعتماد الترتيب الحالي

ولعب الشامي لإنبي والمصري والزمالك وتوج بكأس مصر مع الأخير في 2018.

وتوقفت المباريات في مصر منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويحاول المسؤولون عودة النشاط بدراسة إجراءات طبية لازمة ومناقشة الملاعب التي يمكن استضافتها للمباريات.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا مبدئيا لعودة الفرق إلى التدريبات الجماعية. (التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

لاعب الأهلي ضيف الإثنين في "رامز مجنون رسمي"

الزمالك يرد.. هل طلب أولمبياكوس بنشرقي؟

تقرير: القبض على لاعب الوداد

في الأدغال - كيف أصبحت الرياضة فرصة للهروب من إريتريا

أجانب منسيون - كروجر: قالوا لي الحكام يحبون الأهلي

في الجول يكشف - 10 إجراءات طبية ومواعيد مبدئية لعودة الدوري

محمد الشامي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا .. إلغاء الدوري البوركينابي دون تحديد بطل دقيقة | إفريقيا
رسميا - عودة فرق الدوري الإسباني للتدريبات 10 دقيقة | أوروبا
لايف في الجول - ياسر المحمدي: حزنت من صلاح بعد أزمته في إيطاليا 15 دقيقة | المحترفون
سارة جمال أو حكم دولي محجبة في عالم كرة السلة تحكي عن أصعب 3 دقائق بسبب الحجاب 19 دقيقة | رياضات أخرى
ناجي: أُجبرنا على الاعتذار لـ إكرامي.. وأحمد الشناوي يحتاج لمن يسيطر عليه 22 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياكوس لـ في الجول: بنشرقي؟ أولويتنا حاليا هي استئناف الموسم 29 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: كرة القدم ستعود قريبا.. لكن السياسة من ستقرر 41 دقيقة |
استادات تطلق سلسلة أندية سيتي كلوب في ١٥ مدينة مصرية 44 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 2 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك