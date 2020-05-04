اللاعب يريد الدراويش.. الإسماعيلي لـ في الجول: الشامي رحب بتجديد عقده

أوضح محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي أن اللاعب محمد الشامي رحب بتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

محمد الشامي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال مهاجم الإسماعيلي الأسبق لـFilGoal.com:"سنستكمل مفاوضات التجديد للاعب فور عودة النشاط الرياضي".

ويقضي الشامي (24 عاما) موسمه الثاني مع الإسماعيلي وشارك مع الفريق في 36 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ولعب الشامي لإنبي والمصري والزمالك وتوج بكأس مصر مع الأخير في 2018.

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وتوقفت المباريات في مصر منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويحاول المسؤولون عودة النشاط بدراسة إجراءات طبية لازمة ومناقشة الملاعب التي يمكن استضافتها للمباريات.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا مبدئيا لعودة الفرق إلى التدريبات الجماعية. (التفاصيل)

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