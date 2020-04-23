عبد الظاهر السقا: جلستي مع أمير مرتضى كانت ودية.. ولاعبو المصري ليسوا للبيع

الخميس، 23 أبريل 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

اعترف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق المصري بعقد جلسة مع أمير مرتضى، لكن شدد أنها ودية ولا يوجد لاعبون بالفريق للبيع.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وقال السقا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كانت جلسة ودية وناقشنا التعاون بين الناديين".

وتابع "أبلغني أنه عندما يحتاج لاعب من الفريق سيتصل بي مباشرة وطالبني بعدم الالتفات لما يقال في الإعلام لأن تواصل سيكون بي مباشرة".

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وأوضح "هذا كلام محترم وإيجابي ومن إيجابيات الجلسة، من يقوم بإشعال الأمور الفترة الحالية هم وكلاء اللاعبين".

وكشف مدير الكرة بالمصري "هناك من يتحدث معي ويعرض لاعبين، لكن أبلغهم أننا موقفون من القيد لذلك لا يمكنني مناقشة الأمر من الأساس".

وشدد السقا "لا يوجد لاعبون من المصري للبيع، لدينا قوام أساسي وفريق يلعب في بطولات قارية".

وأضاف "من غير المنطقي أن يرحل قوام الفريق ولا يوجد بديل للتعاقد معه بسبب إيقاف القيد".

وبالحديث عن كريم العراقي ظهير أيمن المصري وحقيقة الخلافات أوضح "كريم من أبناء النادي المصري ولعب بطولة إفريقيا للأولمبيين بصورة رائعة ولذلك ارتفعت أسهمه".

وكشف السقا "تحركت إدارة النادي وتم رفع عقده ليس فقط 100% ولكن ليس 300% وبذلك يعامل معاملة فئة أولى".

وتابع "كريم منح المنتخب الأولمبي بطولة رائعة، لكنه لم يفد النادي المصري حتى الآن".

وأضاف مدير الكرة بالمصري "لا يوجد أزمة معه على الإطلاق هو فقط خالف تعليمات الجهاز الفني بمنع اللاعبين من الأحاديث الصحفية".

وأتم تصريحاته "هو لاعب صغير السن وبالتأكيد سعيد بحديث وإشادة الإعلام به، ولكن العلاقة مميزة مع جميع اللاعبين".

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