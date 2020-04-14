تقرير: إنديبندينتي يزيد اهتمامه بضم أجويرو

رفع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني اهتمامه بضم سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي إلى درجة كبيرة في محاولات لاستعاده مهاجمه السابق مرة أخرى في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن النادي الأرجنتيني يريد ضم أجويرو في حالة رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن عقد أجويرو لا يزال مستمرا مع مانشستر سيتي لموسم آخر إلا أن التقارير تشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق السماوي بنهاية الموسم.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوكاس بوسينيري المدير الفني لفريق إنديبندينتي وزميل أجويرو السابق قائلا: "إنه صديقي وزميلي في الملاعب وأتمنى أن أكون مدربه".

وأضاف "أتمنى أن التقي به مرة أخرى في النادي".

وأتم تصريحاته "نحاول اتخاذ بعض الخطوات لاقناعه بالانضمام لنا، ونأمل أن يعود مرة أخرى ويكون له تأثير للفريق ويمنح السعادة لجماهير النادي الأحمر".

وبدأ أجويرو البالغ من العمر 31 عاما مسيرته الكروية مع نادي إنديبندينتي في 2004 قبل أن ينضم لصفوف أتليتكو مدريد في 2007 ومنه إلى مانشستر سيتي في 2011.