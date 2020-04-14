تقرير: إنديبندينتي يزيد اهتمامه بضم أجويرو

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

أجويرو

رفع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني اهتمامه بضم سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي إلى درجة كبيرة في محاولات لاستعاده مهاجمه السابق مرة أخرى في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن النادي الأرجنتيني يريد ضم أجويرو في حالة رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن عقد أجويرو لا يزال مستمرا مع مانشستر سيتي لموسم آخر إلا أن التقارير تشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق السماوي بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة
وكيل فان دي بيك: خطوة انتقاله إلى ريال مدريد غير واضحة سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل

ونقلت الصحيفة تصريحات لوكاس بوسينيري المدير الفني لفريق إنديبندينتي وزميل أجويرو السابق قائلا: "إنه صديقي وزميلي في الملاعب وأتمنى أن أكون مدربه".

وأضاف "أتمنى أن التقي به مرة أخرى في النادي".

وأتم تصريحاته "نحاول اتخاذ بعض الخطوات لاقناعه بالانضمام لنا، ونأمل أن يعود مرة أخرى ويكون له تأثير للفريق ويمنح السعادة لجماهير النادي الأحمر".

وبدأ أجويرو البالغ من العمر 31 عاما مسيرته الكروية مع نادي إنديبندينتي في 2004 قبل أن ينضم لصفوف أتليتكو مدريد في 2007 ومنه إلى مانشستر سيتي في 2011.

أجويرو مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جمعية اللاعبية المحترفين تتبرع بـ850 ألف جنيه لحل أزمة رواتب مختلف درجات الدوري 4 دقيقة | مصر
الزمالك ينفي رسميا وصول أي خطابات بشأن ملف حمدي النقاز 14 دقيقة | مصر
تقرير: إنديبندينتي يزيد اهتمامه بضم أجويرو 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل فان دي بيك: خطوة انتقاله إلى ريال مدريد غير واضحة 29 دقيقة | أوروبا
سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا" 53 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة: جريشة يؤكد تقديره لنور الدين في التحقيقات ساعة | مصر
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك