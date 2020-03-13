آخر الدوريات الخمس الكبرى ينضم.. إيقاف الدوري الألماني حتى 2 أبريل

الجمعة، 13 مارس 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

الدوري الألماني‎

أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية في بيان رسمي أن يتم إيقاف الدوري الألماني الدرجة الأولى والثانية وحتى يوم 2 أبريل.

وبالتالي تأجلت مباريات الجولة الـ 26 المقرر إقامتها اليوم من المسابقتين لآجل غير مسمى.

بيان الرابطة جاء كالآتي:

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"في ضوء أحداث اليوم مع عدوى فيروس كورونا والحالات المشتبه بها ذات الصلة المباشرة بالدوري الألماني والدرجة الثانية، قررت هيئة رئاسة الدوري الألماني لكرة القدم في وقت قصير بإيقاف الجولة 26 مع إقامة اجتماع عام للأندية المحترفة يوم الاثنين المقبل، وتعليق اللعب حتى 2 أبريل - بما في ذلك فترة الراحة الدولية".

"أحد أسباب ذلك هو أنه خلال اليوم كانت هناك شكوك حول إصابات بفيروس كورونا بالقرب من العديد من الأندية وفرقها ، وأنه لا يمكن استبعاد المزيد من الإصابات".

وكان نادي هانوفر الذي ينافس في الدرجة الثانية قد أعلن في وقت سابق عن إصابة لاعبين من فريقه بفيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني في وقت سابق عن عدد معين من المباريات سيلعب بدون جماهير، قبل تصريحات أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بأن 70% من الشعب الألماني قد يصاب بالفيروس.

وصار الدوري الألماني آخر الدوريات الخمسة الكبرى التي أعلنت إيقاف فعاليتها بسبب فيروس كورونا بعد الإيطالي والإسباني والفرنسي والإنجليزي.

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