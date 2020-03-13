اللجنة الأولمبية اليونانية تعلن إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية بسبب فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية عبر الدولة والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة لتجنب جذب الحشود لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وبدأت مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ يوم الخميس في أولمبيا القديمة وتم تقليص الأعداد فيها وتقليل الوقت من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

رحلة الشعلة في اليونان كان من المفترض أن تتم في الأيام السبعة الماضية، ووصلت يوم الجمعة بلدة بيلوبونيسي في سبارتا، وهي نفس المنطقة التي صور فيها الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر فيلمه الشهير 300 عام ٢٠٠٩ وركض بدوره خلال المسيرة كحامل للشعلة الأولمبية.

مئات الأشخاص اجتمعوا لمشاهدة مرور الشعلة، فيما قررت اللجنة الأولمبية اليونانية إيقاف الحدث، نظرا لأنه جذب مئات من المشاهدين، وهي أعداد لم يتوقع أبدا وجودها خلال المسيرة.

تسليم الشعلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستتم في موعدها في العاصمة اليونانية أثينا يوم ١٩ من شهر مارس لكن بدون مشاهدين.

ووصلت عدد الحالات في اليونان حتى يوم الخميس إلى ١١٧ مصاب بالفيروس وحالة وفاة وحيدة.

تفشي فيروس كورونا في العالم جعل الشكوك تحوم حول إمكانية إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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