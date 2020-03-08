انتهت - نهضة بركان (1) - (0) المصري

الأحد، 08 مارس 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

أحمد ياسر مع المصري أمام نهضة بركان

يحل المصري ضيفا على نهضة بركان في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نهضة بركان تعادل ذهابا أمام الفريق المغربي بهدفين لكل طرف.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــــــــنــــــــــــا

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انتهت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 هدف أول لنهضة بركان عن طريق العربي ناجي من ضربة رأس من ركلة ركنية.

ق33 هدف ملغي أول المصري

** ق7 فرصة لا تصدق لـ المصري عن طريق مفتاح طقطق الذي سدد خارج المرمى.

نهضة بركان (0) - (0) المصري

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

نهضة بركان المصري في إفريقيا الكونفدرالية
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