انتهت - نهضة بركان (1) - (0) المصري

يحل المصري ضيفا على نهضة بركان في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نهضة بركان تعادل ذهابا أمام الفريق المغربي بهدفين لكل طرف.

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انتهت

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 هدف أول لنهضة بركان عن طريق العربي ناجي من ضربة رأس من ركلة ركنية.

ق33 هدف ملغي أول المصري

** ق7 فرصة لا تصدق لـ المصري عن طريق مفتاح طقطق الذي سدد خارج المرمى.

نهضة بركان (0) - (0) المصري

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة