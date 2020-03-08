انتهت - يونايتد (2)-(0) سيتي.. مانشستر حمراء

الأحد، 08 مارس 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

دربي مانشستر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز يونايتد 2-صفر

ق 93: جوووووووووول قاتل من ماكتوميناي

ق60 خروج أجويرو وبرناردو سيلفا ونزول رياض محرز وجابرييل خيسوس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد -صفر

ق 30: جووووول مارسيال يسجل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي دربي مانشستر
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