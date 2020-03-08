انتهت - يونايتد (2)-(0) سيتي.. مانشستر حمراء
الأحد، 08 مارس 2020 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز يونايتد 2-صفر
ق 93: جوووووووووول قاتل من ماكتوميناي
ق60 خروج أجويرو وبرناردو سيلفا ونزول رياض محرز وجابرييل خيسوس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد -صفر
ق 30: جووووول مارسيال يسجل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز
انطلاق المباراة