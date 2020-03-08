انتهت في إنجلترا - تشيلسي (4) - (0) إيفرتون.. نهاية المباراة

الأحد، 08 مارس 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي - ليستر سيتي

في إطار سعي تشيلسي للاقتراب أكثر من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا، يستضيف إيفرتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

المواجهة تشهد عودة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، إلى ملعب ستامفورد بريدج الذي حصد فيه الدوري مع البلوز من قبل.

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نهاية المباراة

ق54 جيرو يضيف الهدف الرابع بعد عرضية ويليان

ق51 جوووول هدف ثالث لتشيلسي من تسديدة قوية من ويليان خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: يبدو أن تشيلسي حسمها مبكرا.. بيدرو يستغل خطأ دفاعي وينفرد ويضيف الهدف الثاني

ق15: ماونت يضرب إيفرتون بالهدف الأول بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة

انطلاق اللقاء

في إنجلترا تشيلسي إيفرتون كارلو أنشيلوتي
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