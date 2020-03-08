انتهت في إفريقيا - بيراميدز (0) - (1) زاناكو

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه، حيث وضع قدما ونصف في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية بالفوز ذهابا على زاناكو الزامبي 3-0 خارج الديار.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي في مباراة الإياب.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول لزاناكو في المباراة عن طريق كولا

انطلاق المباراة