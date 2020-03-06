118 عاما من ريال مدريد

يحل اليوم، 6 مارس 2020، الذكرى رقم 118 لتأسيس نادي ريال مدريد الإسباني.

فتحت اسم "نادي مدريد لكرة القدم" انطلقت المؤسسة الأنجح في تاريخ الرياضة الإسبانية في مطلع القرن الماضي.

وفي عام 1920، تقلّد النادي لقب "الملكي" أو "ريال" بواسطة الملك ألفونسو الإفريقي عاهل إسبانيا في ذلك الوقت.

ريال مدريد حصد الدوري الإسباني 33 مرة، وكأس ملك إسبانيا 19 مرة، وكأس السوبر الإسباني 11 مرة، وكأس الدوري الإسباني مرة، ودوري أبطال أوروبا 13 مرة، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس إنتركونتننتال 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

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