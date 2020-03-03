انتهت كأس إنجلترا - تشيلسي (2)-(0) ليفربول.. هزيمة جديد لـ كلوب

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-صفر

ق 80: نزول صلاح بدلا من لالانا

ق 74: انفراد من جيرو وتسديدة في العارضة كاد يضيف الثالث

ق 70: نزول فيرمينو بدلا من أوريجي

ق 64: جووووووووووول باركلي والثاني

ق 51: خروج ويليان ونزول جورجينيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0

ق 42: خروج كوفاسيتش ونزول ماونت للإصابة

ق 13: جووووووول أول من ويليان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ فادح من أدريان

ق 12: ويليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وأدريان يتألق ويبعد الكرة

انطلق المباراة

محمد صلاح ليفربول تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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