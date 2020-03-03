انتهت كأس إنجلترا - تشيلسي (2)-(0) ليفربول.. هزيمة جديد لـ كلوب
الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-صفر
ق 80: نزول صلاح بدلا من لالانا
ق 74: انفراد من جيرو وتسديدة في العارضة كاد يضيف الثالث
ق 70: نزول فيرمينو بدلا من أوريجي
ق 64: جووووووووووول باركلي والثاني
ق 51: خروج ويليان ونزول جورجينيو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0
ق 42: خروج كوفاسيتش ونزول ماونت للإصابة
ق 13: جووووووول أول من ويليان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ فادح من أدريان
ق 12: ويليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وأدريان يتألق ويبعد الكرة
انطلق المباراة