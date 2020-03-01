على أرضه وبغياب جمهوره.. المصري يتعادل مع بركان في مهمة العشري الأولى

على أرض المصري لكن في غياب جماهيره. المصري يتعادل مع نهضة بركان ويُصعب مهمة التأهل في الكونفدرالية.

تعادل المصري مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق على استاد السويس الجديد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

سجل مفتاح طقطق وزهير العروبي هدفا المصري، فيما سجل محسن ياجور هدفا نهضة بركان.

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المصري خاض اللقاء في حضور 1000 مشجع فقط بقرار من الأمن رغم نقل المباراة من استاد الإسكندرية إلى استاد بالسويس الجديد. مباراة كانت هي الأولى رفقة طارق العشري المدير الفني الجديد خلفا لإيهاب جلال الذي تقدم باستقالته.

التشكيل

طارق العشري أعاد سعيدو سيمبوريه لوسط الملعب، فيما بدأ عمر كمال عبد الواحد كظهير أيسر في غياب بهاء مجدي.

📋 سيمبوري في وسط الملعب ووادي يقود هجوم المصري أمام نهضة البركان 🟢✨#في_افريقيا pic.twitter.com/ka9cAOHej8 — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2020

وصف المباراة

حاول المصري الهجوم في بداية اللقاء. الفريق البورسعيدي تحصل على ركنية في الدقيقة الأولى، ثم أرسل مفتاح طقطق عرضية، أبعدها زهير العروبي حارس بركان قبل رأس محمود وادي.

أحمد ياسر أهدر هدفا محققا في الدقيقة الـ12. محمود وادي مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها ياسر بجانب القائم بقليل.

نهضة بركان رد في الدقيقة الـ18. وكاد الفريق المغربي يتقدم بعد عرضية من محسن ياجور، قابلها حمدي لشعر برأسية بجانب القائم.

تبديل اضطراري مفيد

نهضة بركان أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ33 اضطراريا. شارك محمد فرحاني بدلا من محمد عزيز المصاب.

وفي الدقيقة الـ44 سجل نهضة بركان الهدف الأول بالفعل. عرضية من الجهة اليسرى، تابعها ياجور المخضرم في مرمى أحمد عبد الفتاح الحارس البديل في ظل غياب أحمد مسعود.

وكاد الضيوف يضيفون هدفا ثانيا في الوقت الضائع بعد تصويبة من ياجور، لكن في الشباك الجانبية، لينتهي الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدف.

الشوط ثاني مختلف

بداية المصري للشوط الثاني كانت مختلفة. مفتاح طقطق سجل التعادل في الدقيقة الـ47 بعد كرة استلمها محمود وادي داخل منطقة الجزاء ومهدها إلى مفتاح طقطق الذي سدد بيسراه في المرمى مسجلا التعادل.

محمود وادي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ55 بعد طولية من مفتاح طقطق، والفلسطيني سدد بجانب القائم بقليل.

المصري استمر في الضغط، حتى استطاع أخيرا تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ60. كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، وتابعها سيمبوريه بلمسة ليتابعها أحمد حامد "شوشة" في المرمى ويكملها زياد العروشي حارس بركان بالخطأ في مرماه.

هنا تدخل طارق العشري وأجرى أولى تبديلاته. أوستن أموتو شارك بدلا من أحمد ياسر في الدقيقة الـ64.

طارق العشري تدخل مجددا في الدقيقة الـ73 بدخول إيزي إيميكا بدلا من مفتاح طقطق.

ورد نهضة بركان في نفس الدقيقة بدخول أداما با بدلا من زكريا حدراف في نفس الدقيقة.

سيطرة مغربية

نهضة بركان شكل خطورة قوية في الدقيقة الـ78 بعد اختراق من محسن ياجور، وعرضية تابعها حمدي لعشير، وتدخل شوشة أمامه في اللحظة الأخيرة أنقذها.

صبري تراوري كان ثالث تبديلات نهضة بركان في الدقيقة الـ79 بدلا من بكري الهلالي.

نهضة بركان نجح في إدراك التعادل بالدقيقة الـ83. ركنية ارتقى لها محسن ياجور، وأودعها المرمى برأسية مسجلا التعادل.

هدف محصن ياجور هو الـ34 له في البطولات الإفريقية، متخطيا محمد أبو تريكة وإدوارد سادومبا كرابع الهدافين التاريخيين للمسابقات الإفريقية خلف تريزور مبوتو الهداف التاريخي برصيد 55 هدف ثم محمود الخطيب ثم أمادو فلافيو لاعبا الأهلي.

لاعبو المصري حاولوا تسجيل التقدم مجددا، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مباراة الإياب ستكون في بركان يوم الأحد المقبل. المصري سيكون بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.