انتهت في الكونفدرالية - المصري (2) نهضة بركان (2) نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة المصري ونهضة بركان المغربي يوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق. 82 هدف التعادل لنهضة بركان عن طريق محسن ياجور من ركنية جديدة.

ق. 74 إيزي إيميكا يشارك بدلا من مفتاح طقطق.

ق. 64 أوستن أموتو يشارك بدلا من أحمد ياسر.

ق. 60 جوووووول الثاني للمصري. مخالفة قابلها سيمبوريه برأسية واكملها أحمد حامد "شوشة" بلمسة وأكملها مدافعي بركان بالخطأ في مرماهم.

ق. 55 طولية إلى محمود وادي الذي يسدد بجانب القائم بقليل

ق. 47 جووووول التعادل. محمود وادي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومهدها إلى مفتاح طقطق الذي سدد بيسراه في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 فرصة أخرى لبركان وتصويبة من ياجور في الشباك الجانبية.

ق.44 هدف لـ نهضة بركان بواسطة محسن ياجور بعد عرضية من الجهة اليسرى

ق. 33 تبديل أول لنهضة بركان بدخول محمد فرحان بدلا من محمد عزيز المصاب.

ق. 18 أخطر فرص نهضة بركان بعد عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها حمدي لشعر برأسية بجانب القائم.

ق. 12 تمريرة من وادي إلى أحمد ياسر وياسر يسدد بجانب المرمى بقليل جدا ليضيع الأول.

ق. 1 ركنية أولى للمصري. وبعد التنفيذ عرضية من مفتاح طقطق ينقذها الحارس قبل رأس محمود وادي.

بداية المباراة