انتهت في الكونفدرالية - زاناكو (0) - (3) بيراميدز.. تاريخ فريد

الأحد، 01 مارس 2020 - 14:47

كتب : FilGoal

زاناكو - بيراميدز (من حساب بيراميدز الرسمي على تويتر)

يتأهب بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في ذهاب دور الثمانية من الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق الوصول الأول في تاريخه إلى نصف نهائي بطولة إفريقية، في المشاركة الأولى له.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة..

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نهاية المباراة

3 دقائق وقتا بدلا من ضائع

ق68: بكل هدوووووء عبد الله السعيد يضيف الثالث

ق67: ضربة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة إريك تراوري داخل منطقة الجزاء

ق60: ثبات مصري أمام هجمات زامبية

انطلاق الشوط الثاني

استراحة ونهاية الشوط الأول

ق32: ماذا تفعل يا عبد الله.. فاصل من المراوغات الرائعة ولوب يضرب عارضة زاناكو!

ق24: والثاااااااااااااااني لبيراميدز بعد هجمة مرتدة ومتابعة من محمد فاروق

ق18: جوووووووول الأول لبيراميدز عن طريق علي جبر برأسية متقنة على القائم البعيد بعد ركنية رائعة من عبد الله السعيد

ق6: محمد فاروق يهدر شبه انفرادا أمام مرمى زاناكو

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

زاناكو بيراميدز في الكونفدرالية
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