لاتسيو يستغل المؤجلات ويقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

السبت، 29 فبراير 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - لويس ألبيرتو - لاتسيو

تصدّر لاتسيو الدوري الإيطالي مؤقتا، بفوزه الثمين على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد على ملعب أوليمبيكو، في الجولة 26 من المسابقة.

لويس ألبيرتو، وخواكين كوريّا سجلا هدفي لاتسيو في الربع الأول من اللقاء.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول من 26 مباراة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني من 25 مباراة، ويحل إنتر ميلان ثالثا برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

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أما بولونيا الذي يقوده سينيشا ميهايلوفيتش أحد أساطير لاتسيو، فتجمّد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ليصل بولونيا إلى 14 مباراة على التوالي دون فوز أمام لاتسيو، إذ يرجع انتصاره الأخير على نسور العاصمة إلى مارس 2012 بنتيجة 3-1 وقتها.

لاتسيو افتتح التسجيل بعد 18 دقيقة بتسديدة أرضية رائعة من الإسباني ألبيرتو، بعد تمريرة شيرو إيموبيلي هداف الدوري الذي اكتفى بالصناعة في هذا اللقاء.

بولونيا كاد أن يتعادل سريعا لولا تألق باو لوبيز حارس مرمى لاتسيو، ليشن أصحاب الأرض هجمة مرتدة سريعة انتهت على هدف.

ألبيرتو مرر إلى الأرجنتيني كوريّا الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، ووسّع الفارق إلى هدفين بعد 21 دقيقة فقط.

بولونيا حاول العودة في الشوط الثاني، فسجّل الهولندي ستيفانو دينسفيل في الدقيقة 53، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة سابقة.

قبل أن يتكرر السيناريو نفسه في هدف الياباني تاكاهيرو تومياسو لـ بولونيا في الدقيقة 68، الذي ألغته تقنية الفيديو أيضا بداعي التسلل.

وشهد الدوري الإيطالي تأجيل 5 مباريات من الجولة 26، بسبب تفشي وباء كورونا في عدة مدن إيطالية.

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لاتسيو بولونيا الدوري الإيطالي
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