انتهت في إفريقيا - الأهلي (2)-(0) صن داونز
السبت، 29 فبراير 2020 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-صفر
ق 78: نزول أحمد الشيخ بدلا من أفشة
ق 65: خروج مروان محسن ونزول بادجي
ق 59: تغيير أول بنزول وليد سليمان وخروج الشحات
ق 54: جوووووول علي معلول والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: عرضية من الشحات ويقابلها مروان بتسديدة تمر جوار المرمى قبل نهاية الشوط الأول
ق 40: ضغط قوي من الأهلي ومطالبات بركلة جزاء بعد سقوط أفشة
ق 21: إنذار لمحمود متولي
ق 19: عرضية من أجايي يقابلها الشحات بتسديدة ولكن الحكم يشير إلى تسلل
ق 15: رأسية خطيرة من مروان تمر جوار المرمى
ق 10: تسديدة من مروان تمر بعيدا عن المرمى
ق 5: عرضية من معلول واصطدام بين مروان محسن وأونيانجو حارس صن داونز
ق 1: عرضية خطيرة من صن داونز ويقابلها المهاجم بتسديدة والشناوي يمسك بالكرة
انطلاق المباراة