انتهت في إفريقيا - الأهلي (2)-(0) صن داونز

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

علي معلول أمام ماتجيكا ماديشا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-صفر

ق 78: نزول أحمد الشيخ بدلا من أفشة

ق 65: خروج مروان محسن ونزول بادجي

ق 59: تغيير أول بنزول وليد سليمان وخروج الشحات

ق 54: جوووووول علي معلول والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: عرضية من الشحات ويقابلها مروان بتسديدة تمر جوار المرمى قبل نهاية الشوط الأول

ق 40: ضغط قوي من الأهلي ومطالبات بركلة جزاء بعد سقوط أفشة

ق 21: إنذار لمحمود متولي

ق 19: عرضية من أجايي يقابلها الشحات بتسديدة ولكن الحكم يشير إلى تسلل

ق 15: رأسية خطيرة من مروان تمر جوار المرمى

ق 10: تسديدة من مروان تمر بعيدا عن المرمى

ق 5: عرضية من معلول واصطدام بين مروان محسن وأونيانجو حارس صن داونز

ق 1: عرضية خطيرة من صن داونز ويقابلها المهاجم بتسديدة والشناوي يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

في إفريقيا الأهلي ماميلودي صن داونز
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