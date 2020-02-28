انتهت في إفريقيا – الزمالك (3) الترجي (1) نهاية المباراة

الزمالك يواجه الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 93 جووووووووووووووول ثاااااااالث للزمالك. محمود علااء يسجل الثالث من ركلة جزاء.

ق. 92 ركلة جزاااااء للزمالك. أشرف بنشرقي يتوغل ويسقط داخل منطقة الجزاء.

ق. 90 إنذار لخليل شمام.

ق. 89 كاسونجو يشارك بدلا من مصطفى محمد.

ق. 86 آخر تبديلات الترجي بدخول ماهر بن صغير بدلا من إبراهيما واتارا.

ق. 83 عبد الله جمعة يشارك بدلا من زيزو.

ق. 82 شيكابالا يخترق ويسدد بعيدا عن المرمى.

ق. 81 شيكابالا يشارك بدلا من محمد أوناجم.

ق. 79 تمريرة خاطئة من مدافع الترجي تصل إلى زيزو الذي يسدد في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 77 زيزو يهدر الثالث. ركنية قابلها محمود علاء بلمسة وتابعها زيزو بجانب القائم بقليل.

ق. 75 إنذار لـ محمد علي اليعقوبي ويغيب عن لقاء الإياب.

ق. 72 طرد محمد علي بن رمضان بسبب الاعتراض على الهدف.. وإنذار لـ معز بن شريفية.

ق. 72 جووووول ثاني للزمالك. عرضية من عبد الشافي يتسلمها مصطفى محمد ويسددها بنشرقي في المرمى.

ق. 68 طولية يتسلمها مصطفى محمد ويسدد لكن بن شريفية ينفذها.

ق. 66 عرضية من الهوني ينقذها الونش قبل واتارا

ق. 62 عبد الرحمن مزيان يشارك بدلا من محمد علي بن حمودة.

60 دقيقة مرت من اللقاء.

ق. 56 تصويبة من مصطفى محمد فوق المرمى بقليل.

ق. 55 إنذار لمحمد علي بن رمضان

ق. 52 تصويبة قوية منش شمام يحولها أبو جبل إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إنذار لطارق حامد بعد مخالفة في وسط الملعب.

ق. 43 فرصة خطيرة جديدة للترجي. المباركي يقطع الكرة من عبد الشافي ويمرر عرضية يتركها واتارا إلى بن غيث الذي يسدد بعيدة عن المرمى.

ق. 40 تصويبة صاروخية من محمد علي بن رمضان تتحول إلى ركنية.

ق. 39 عرضية من محمد بن علي يقابلها بن غيث بتسديدى تصطدم بحازم إمام وتتحول إلى ركنية.

ق. 37 انطلاقة من محمد أوناجم ليراوغ ويسدد لكن في يد بن شريفية.

ق. 36 مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها محمود علاء برأسية في العارضة.

ق. 34 عرضية من حازم إمام يقابلها مصطفى محمد برأسية لكن من وضعية صعبة لتمر بعيدة عن المرمى.

ق. 32 إصابة لإيهاب المباركي ومصطفى محمد بعد التحام هوائي.

ق. 30 جووووول التعااادل للزمالك. تصويبة رااااائعة من أوناجم في المقص الأيسر. أبو جبل يلعب ضربة مرمى يخرجها الدفاع برأسية تصل إلى أوناجم الذي يستقبل ثم يسدد صاروووخ رائع.

ق. 27 هدف أول للترجي. حمدو هوني يمرر إلى عبد الرؤوف بن غيث الذي يسدد من حدود منطقة الجزاء في الشباك.

ق. 25 إصابة لمحمود حمدي "الونش" بعد التحام هوائي قوي مع واتارا.

ق. 23 خطأ لصالح الزمالك على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل مع مصطفى محمد.

ق. 20 إلياس شتي يسقط مجددا ويخرج. ويشارك خليل شمام بدلا منه.

ق. 17 إلياس شتي لاعب الترجي يخرج من الملعب محمولا للإصابة.

ق. 9 ساسي يتلقى العلاج بعد ضربة من فوسيني كوليبالي.

ق. 6 عرضية من إلياس شتي ينقذها عبد الشافي قبل أن يقابلها محمد على بن حمودة في المرمى.

ق. 5 فرجاني ساسي يمرر بشكل خاطئ والكرة تصل إلى حمدو هوني الذي ينفرد ويسدد لكن بجانب المرمى بقليل.

ق. 1 الترجي يهدر هدفا محققا في الثانية العاشرة! الترجي بدأ اللقاء وهوني يحاول التوغل فيشتت محمود علاء لكن تصطدم في واتارا وتصل إلى هوني الذي انفرد وسدد لكن يتصدى لها أبو جبل وترتب إلى واتارا الذي يسدد ويبعدها الدفاع إلى ركنية.

بداية المباراة