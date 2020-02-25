انتهت ليلة الأبطال – تشيلسي (0) - (3) بايرن ميونيخ.. انتصار كبير للفريق البافاري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وبايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب ستامفورد بريدج.

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نهاية المباراة بانتصار بايرن بثلاثية دون رد.

ق82: طرد لماركوس ألونسو بعد العودة للفيديو عقب إعاقته لليفاندوفسكي دون كرة.

ق75: جووووووووووووول الثالث لبايرن بعد مجهود رائع من ألفونسو ديفيز الذي راوغ مرتين ومرر إلى ليفاندوفسكي ليسجل بسهولة في الشباك.

ق54: جووووووووووووول بعد 3 دقائق فقط جنابري يسجل الهدف الثاني له بذات الطريقة بعدما تبادل الكرة مع ليفاندوفسكي قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

ق51: جووووووووووووول الهدف الأول لبايرن عن طريق جنابري بعد تبادله الكرة مع ليفاندوفسكي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق35: يا رباااه.. العارضة تمنع مولر من هدف إثر تسديدة رأسية منه.

ق11: كومان أطلق تسديدة صاروخية كادت تسكن الشباك ولكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة.