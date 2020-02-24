انتهت - ليفربول (3)-(2) وست هام.. فوز جديد
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول ويقود الهجوم ضد وست هام
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انتهت
ق 81: جوووووووووووووول ماني والهدف الثاني
ق 68: جووووووووووول صلاح والتعادل
ق 55: جوووووووول فورنالس يسجل الثاني لوست هام
ق 39: رأسية من فان دايك بعد عرضية من أرنولد من ركلة ركنية والكرة تصطدم في العارضة
ق 16: صلاح كاد يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها فابيانسكي
ق 12: جوووووووووول هدف التعادل لوست هام عن طريق عيسى ديوب
ق 9: جووووووووول فينالدوم يسجل الأول بعد عرضية من أرنولد
انطلاق المباراة