انتهت - ليفربول (3)-(2) وست هام.. فوز جديد

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح - وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

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ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول ويقود الهجوم ضد وست هام

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انتهت

ق 81: جوووووووووووووول ماني والهدف الثاني

ق 68: جووووووووووول صلاح والتعادل

ق 55: جوووووووول فورنالس يسجل الثاني لوست هام

ق 39: رأسية من فان دايك بعد عرضية من أرنولد من ركلة ركنية والكرة تصطدم في العارضة

ق 16: صلاح كاد يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها فابيانسكي

ق 12: جوووووووووول هدف التعادل لوست هام عن طريق عيسى ديوب

ق 9: جووووووووول فينالدوم يسجل الأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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