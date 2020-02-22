انتهت - ليستر (0)-(1) سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد مانشسترسيتي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق 80: جوووووووووول جيسوس والهدف الأول

ق 76: خروج أجويرو ونزول جيسوس

ق 62: أجويرو يهدر ركلة الجزاء وشمايكل يتصدى ببراعة

ق 60: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما لمست تسديدة جوندوجان يد دينيس بارينت

ق 58: خروج لابورت مصابا ونزول أوتاميندي

ق 52: تسديدة قوية من دي بروين ينقذها شمايكل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: إيدرسون يتألق أمام ماديسون وينقذ ركلة حرة مباشرة

ق 17: جوندوجان يهدر فرصة خطيرة أمام شمايكل بعد تمريرة رائعة من أجويرو

ق 7: أوووووه القائم يمنع هدف مبكر لفاردي

انطلاق المباراة