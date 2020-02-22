انتهت - ليستر (0)-(1) سيتي
السبت، 22 فبراير 2020 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد مانشسترسيتي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق 80: جوووووووووول جيسوس والهدف الأول
ق 76: خروج أجويرو ونزول جيسوس
ق 62: أجويرو يهدر ركلة الجزاء وشمايكل يتصدى ببراعة
ق 60: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما لمست تسديدة جوندوجان يد دينيس بارينت
ق 58: خروج لابورت مصابا ونزول أوتاميندي
ق 52: تسديدة قوية من دي بروين ينقذها شمايكل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 37: إيدرسون يتألق أمام ماديسون وينقذ ركلة حرة مباشرة
ق 17: جوندوجان يهدر فرصة خطيرة أمام شمايكل بعد تمريرة رائعة من أجويرو
ق 7: أوووووه القائم يمنع هدف مبكر لفاردي
انطلاق المباراة