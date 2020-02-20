السوبر المصري – تعرف على بدلاء الأهلي ضد الزمالك.. 3 حلول هجومية واستبعاد مروان

تظهر 3 حلول هجومية على دكة الأهلي في مواجهة الزمالك في السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

دكة الأهلي تشهد غياب رمضان صبحي، وكذلك مروان محسن وحسام عاشور وعلي لطفي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.

وكان موقع الأهلي الرسمي قد أعلن خروج فتحي من القائمة، إلا أنه عاد ووضع فتحي بدلا من مروان محسن على الدكة.

ويملك الأهلي على دكته كل من وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، أليو بادجي، أحمد فتحي.

وكذلك، يجلس على دكة البدلاء كل من شريف إكرامي وأيمن أشرف ومحمود متولي.

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

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