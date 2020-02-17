الأهلي: انفراجة في إقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

وليد أزارو - جونيور أجايي - الأهلي - صن داونز

تلوح بوادر انفراجة لأزمة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي صرّح "إدارة النادي واعية وتحب ناديها والرياضة بصفة عامة وتحب الجمهور، ورئيس النادي محمود الخطيب يؤكد دائما على أهمية الجماهير".

وأضاف "لذا يبذل رئيس النادي مجهودا لاحتياجنا للجماهير في المشوار الإفريقي بكل الألعاب، فالجمهور عامل أساسي، وصنع الفارق في مباراة الزمالك والترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي".

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وتابع "نتحرك بصفة مستمرة، ونشكر وزير الرياضة على جهده المبذول وتواصله مع الأمن لإعادة الجماهير خلال الفترة القادمة".

وأشار "هناك انفراجة نتيجة اتصالات مكثفة مع وزيري الرياضة والداخلية، وهناك بشائر خير أن تكون مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة".

وأتم محمد مرجان تصريحاته "الأهلي لا يتأخر في أي خطوة لعودة الجماهير، كان هناك تواجد جماهيري في ملعب السلام بشكل لائق في المباريات السابقة، ونتمنى أن يتواصل في المرحلة القادمة".

وكان الأهلي قد موافقة شفهية على مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي على استاد القاهرة، حسبما علم FilGoal.com.

وحصل محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكذلك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الموافقة من الجهات الأمنية، في انتظار وصول الخطابات الرسمية للنادي.

وأعلن الأهلي ، عبر موقعه الرسمي، في وقت سابق أجراء محمود الخطيب لاتصالات مكثفة اليوم الأحد مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلي ورغبته في إقامة مباراته أمام صن داونز على استاد القاهرة.

ورفضت الجهات الأمنية في وقت سابق طلب الأهلي بمواجهة صن داونز على استاد القاهرة، قبل أن يكرر النادي طلبه.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي صن داونز دوري أبطال إفريقيا
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