انتهت - نورويتش (0)-(1) ليفربول.. فوز جديد

السبت، 15 فبراير 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - فيرمينو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول، بينما يجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

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انتهت

ق 78: جووووول الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني

ق 59: نزول فابينيو وماني بدلا من فينالدوم وتشامبرلين

ق 58: صلاح يسدد وكيتا يتابع الكرة والحارس تيم كرول يتألق

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 36: اوووووووووه تصدي خرافي من أليسون

ق 26: تبديل اضطراري لنورويتش بنزول جمال لويز بدلا من سام بيرام

انطلاق المباراة

ليفربول نورويتش الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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