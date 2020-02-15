انتهت - نورويتش (0)-(1) ليفربول.. فوز جديد
السبت، 15 فبراير 2020 - 19:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول، بينما يجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.
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انتهت
ق 78: جووووول الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني
ق 59: نزول فابينيو وماني بدلا من فينالدوم وتشامبرلين
ق 58: صلاح يسدد وكيتا يتابع الكرة والحارس تيم كرول يتألق
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 36: اوووووووووه تصدي خرافي من أليسون
ق 26: تبديل اضطراري لنورويتش بنزول جمال لويز بدلا من سام بيرام
انطلاق المباراة
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