انتهت في الدوري - المصري (0)-(3) الأهلي.. الفوز الـ 15 على التوالي
الجمعة، 14 فبراير 2020 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
---
نهاية اللقاء: المصري 0-3 الأهلي
ق 91+1: أجايي يرد الجميل لكهربا ببينية رائعة والأخير يسجل الهدف الثالث للأهلي من انفراد.
ق 82: كهربا يمر من أكثر من مدافع ويمرر إلى أجايي الذي سجل في شباك أحمد عبد الفتاح الهدف الثاني.
ق 79: حسين رجب يحل بدلا من مفتاح طقطق.
ق 75: نزول أوستن أموتو وشيخ موكورو بدلا من إسلام عطية وأحمد ياسر.
ق 72: الشناوي يواصل التألق ويمنع التعادل.
ق 71: نزول محمود متولي بدلا من مروان محسن في ثالث تغييرات الأهلي.
ق 60: نزول محمود عبد المنعم كهربا بدلا من حسين الشحات.
ق 54: خروج وليد سليمان ونزول الأنجولي جيرالدو داكوستا.
ق 50: بطاقة صفراء لأحمد ياسر بعد عرقلة علي معلول.
ق 47: بينية من الشحات إلى مروان محسن الذي يسدد كرة تمر بالعرض دون خطورة عن مرمى عبد الفتاح.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: المصري 0-1 الأهلي
ق 45+2: بطاقة صفراء على إسلام عطية بعد تدخل قوي على حسين الشحات، الإنذار الخامس في الشوط الأول.
ق 33: الشناوي يتصدى لانفراد من أحمد ياسر.
ق 32: بطاقة صفراء لوليد سليمان بعد تدخل قوي على مدافع المصري.
ق 27: بطاقة صفراء لرامي ربيعه للاعتراض.. وأخرى لسعيدو سيمبوريه لاعب المصري بسبب تدخل قوي على وليد سليمان.
ق 25: جونيور أجايي يسجل الهدف الثاني للأهلي وأُلغي بداعي التسلل.
ق 9: علي معلول يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء.
ق 8: توغل من علي معلول داخل منطقة الجزاء وعرقلة من مدافع المصري اُحتسب على إثرها ركلة جزاء للأهلي
ق 3: وليد سليمان يسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء تمر بمحاذاة المرمى مهدرا أول أهداف المباراة.
بداية اللقاء
📋محمود وادي يقود هجوم المصري ضد الأهلي #في_الدوري pic.twitter.com/ERoGkX3XKB— FilGoal (@FilGoal) February 14, 2020
تشكيل الفريقان