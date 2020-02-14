انتهت في الدوري - المصري (0)-(3) الأهلي.. الفوز الـ 15 على التوالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية اللقاء: المصري 0-3 الأهلي

ق 91+1: أجايي يرد الجميل لكهربا ببينية رائعة والأخير يسجل الهدف الثالث للأهلي من انفراد.

ق 82: كهربا يمر من أكثر من مدافع ويمرر إلى أجايي الذي سجل في شباك أحمد عبد الفتاح الهدف الثاني.

ق 79: حسين رجب يحل بدلا من مفتاح طقطق.

ق 75: نزول أوستن أموتو وشيخ موكورو بدلا من إسلام عطية وأحمد ياسر.

ق 72: الشناوي يواصل التألق ويمنع التعادل.

ق 71: نزول محمود متولي بدلا من مروان محسن في ثالث تغييرات الأهلي.

ق 60: نزول محمود عبد المنعم كهربا بدلا من حسين الشحات.

ق 54: خروج وليد سليمان ونزول الأنجولي جيرالدو داكوستا.

ق 50: بطاقة صفراء لأحمد ياسر بعد عرقلة علي معلول.

ق 47: بينية من الشحات إلى مروان محسن الذي يسدد كرة تمر بالعرض دون خطورة عن مرمى عبد الفتاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: المصري 0-1 الأهلي

ق 45+2: بطاقة صفراء على إسلام عطية بعد تدخل قوي على حسين الشحات، الإنذار الخامس في الشوط الأول.

ق 33: الشناوي يتصدى لانفراد من أحمد ياسر.

ق 32: بطاقة صفراء لوليد سليمان بعد تدخل قوي على مدافع المصري.

ق 27: بطاقة صفراء لرامي ربيعه للاعتراض.. وأخرى لسعيدو سيمبوريه لاعب المصري بسبب تدخل قوي على وليد سليمان.

ق 25: جونيور أجايي يسجل الهدف الثاني للأهلي وأُلغي بداعي التسلل.

ق 9: علي معلول يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء.

ق 8: توغل من علي معلول داخل منطقة الجزاء وعرقلة من مدافع المصري اُحتسب على إثرها ركلة جزاء للأهلي

ق 3: وليد سليمان يسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء تمر بمحاذاة المرمى مهدرا أول أهداف المباراة.

بداية اللقاء

تشكيل الفريقان