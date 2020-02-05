انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × صن داونز (جنوب إفريقيا)

الرجاء (المغرب) × مازيمبي (الكونغو)

الزمالك × الترجي (تونس)

الوداد (المغرب) × النجم الساحلي (تونس)

الفائز من الرجاء ومازميبي ضد الفائز من الزمالك والترجي، ومباراة العودة في نصف النهائي في ملعب الفائز من مباراة الزمالك والترجي.

الفائز من الوداد والنجم الساحلي ضد الفائز من الأهلي وصن داونز في نصف النهائي والعودة على أرض الفائز من الأهلي وصن داونز.

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قرعة الكونفدرالية

زاناكو (زامبيا) × بيراميدز (مصر)

النصر (ليبيا) × حسنية أغادير (المغرب)

المصري (مصر) × نهضة بركان (المغرب)

هورويا كوناكري (غينيا) × إنيمبا (نيجيريا)

الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو سيواجه الفائز من هورويا وإنيمبا. والمتأهل من المباراة الأولى سيلعب عودة نصف النهائي على ملعبه.

الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان سيلعب ضد الفائز من النصر وحسنية أغادير. والفائز من المباراة الثانية سيلعب عودة نصف النهائي على ملعبه.

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ويلعب الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال، بينما يشارك بيراميدز والمصري في الدور ذاته لبطولة الكونفدرالية.

واحتل الزمالك والأهلي المركز الثاني في المجموعتين الأولى والثانية للبطولة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أحد أندية الترجي التونسي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو مازيمبي الكونغولي.

بينما سيلعب الزمالك ضد أحد فريق صن داونز أو الترجي أو النجم الساحلي.

وفي الكونفدرالية تصدر بيراميدز مجموعته وجاء المصري في المركز الثاني.

وقد يواجه بيراميدز النصر الليبي أو زاناكو الزامبي أو إنيمبا النيجيري.

أما المصري سيلعب أحد فرق هورويا كوناكري الغيني أو نهضة بركان المغربي أو حسنية أغادير المغربي.

- المتصدرون الأربعة يواجهون الفرق صاحبة المركز الثاني.

- مسموح أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

- لا يمكن أن يلعب فريق أمام المتأهل الآخر من مجموعته.

- تقام مباراة الإياب على أرض المتصدر.