انتهت - توتنام (2)-(0)سيتي

الأحد، 02 فبراير 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - توتنام - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة توتنام أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز توتنام 2-صفر

ق 71: جووووووول هدف ثاني لتوتنام عن طريق سون

ق 70: خروج ديلي آلي ونزول ندومبيلي

ق 64: خروج أجويرو ونزول كانسيلو

ق 63: جووووووووول هدف أول لتوتنام عن طريق بيرجويجن من أول تسديدة على المرمى

ق 61: طرد زينشينكو

ق 48: فرصة أخرى خطيرة لمانشستر سيتي بعد انفراد من سترلينج وخروج لوريس بالخطأ ثم يسدد أجويرو في الشباك الخالية ويبعدها الدفاع ثم تصل الكرة إلى سترلينج الذي مررها إلى جوندجان أمام الشباك الخالية ويسدد أعلى المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: إنذار لزينشينكو بسبب الاعتراض على الحكم

ق 40: إثارة في المباراة بعد تصدي هوجو لوريس لركلة الجزاء وتقدم سترلينج ليكمل اللعبة ثم تعرض للعرقلة من قبل لوريس لينتظر الحكم قرار الـVAR ثم يشير لاستكمال اللعب

ق 39: جوندوجان يهدر ركلة الجزاء

ق 38: ركلة جزاء لأجويرو بعد عرقلته من قبل سيرجي أورييه

ق 27: القائم يرد تسديدة أجويرة

ق 13: انذار لرحيم سترلينج بعد تدخل قوي على ديلي آلي

** انطلاق المباراة

في إنجلترا مانشستر سيتي توتنام

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