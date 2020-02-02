انتهت في الكونفدرالية - نواذيبو (0) بيراميدز (1) نهاية المباراة

الأحد، 02 فبراير 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

هدف محمد فاروق لبيراميدز في نواذيبو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نواذيبو وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 79 رجب بكار اخترق بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية أرضية، قابلها السعيد بتصويبة في القائم الأيسر ثم ارتدت للقائم الأيمن وخرجت لخارج المرمى.

ق. 59 ركنية قابلها أحمد أيمن منصور برأسية في القائم، ليتابعها جون أنتوي في المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 23 كوياتي حارس نواذيبو يتصدى بشكل رائع لرأسية علي جبر.

ق. 18 الحارس ينقذ أمام لعيوني مجددا

ق. 16 هدف ملغي لعمر لعيوني بداع التسلل

بداية المباراة

في الكونفدرالية بيراميدز نواذيبو

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