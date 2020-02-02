انتهت في الكونفدرالية - نواذيبو (0) بيراميدز (1) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نواذيبو وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 79 رجب بكار اخترق بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية أرضية، قابلها السعيد بتصويبة في القائم الأيسر ثم ارتدت للقائم الأيمن وخرجت لخارج المرمى.

ق. 59 ركنية قابلها أحمد أيمن منصور برأسية في القائم، ليتابعها جون أنتوي في المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 23 كوياتي حارس نواذيبو يتصدى بشكل رائع لرأسية علي جبر.

ق. 18 الحارس ينقذ أمام لعيوني مجددا

ق. 16 هدف ملغي لعمر لعيوني بداع التسلل

بداية المباراة