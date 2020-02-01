انتهت في مجموعة الأهلي – النجم الساحلي (2) بلاتينوم (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي وبلاتينوم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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موقف المجموعة الحالي

1- الأهلي - 13 نقطة من 6 مباريات.

2- النجم الساحلي - 12 نقاط من 6 مباريات.

3- الهلال - 9 نقاط من 6 مباريات.

4- بلاتينوم - نقطة من 6 مباريات.

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نهاية المباراة

ق. 72 جوووول ثان للنجم بصاروخ من مالك بيعاوي.

ق. 58 مزدوجة رائعة من كريم العريبي والحارس يتصدى لها على مرتين.

ق. 49 تصويبة ينقذها حارس بلاتينوم إلى ركنية.

ق. 46 جووول أول للنجم الساحلي. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريم العريبي برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 ركنية للنجم الساحلي.

ق. 37 إنذار لعمار الجمل مدافع النجم الساحلي. الحارس مرر الكرة للجمل الذي تفاجأ بضغط مهاجمي بلاتينوم ليضطر لارتكاب خطأ على حدود المنطقة.

ق. 26 كريم العريبي يخترق وينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن الحارس ينقذ الهدف المحقق.

ربع ساعة مرت من اللقاء والتعادل السلبي قائم

بداية المباراة