انتهت في إفريقيا - الهلال (1)-(1) الأهلي.. تأهل المارد الأحمر رفقة النجم الساحلي

السبت، 01 فبراير 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الهلال السوداني أمام الأهلي في الجولة السادسة والحاسمة من دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتاج الأهلي لتفادي الهزيمة من أجل الوصول لربع نهائي إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1 وتأهل الأهلي والنجم الساحلي

ق 95: هدف تعادل للهلال عن طريق عبد الرزاق عمر

ق 90: خروج مروان محسن ونزول أليو بادجي

ق 88: كهربا ينفرد ويراوغ الحارس ويهدر أخطر فرصة للأهلي أمام الشباك الخالية

ق 86: نزول كهربا بدلا من أجايي

ق 84: استكمال المباراة

ق 72: تغيير ثالث للهلال بخروج سالم برشاوي

ق 68: نزول وليد سليمان وخروج أفشة

ق 64: تغيير ثاني للهلال بنزول محمد موسى بدلا من عماد محسن

ق 58: تغيير أول للهلال بنزول فارس عبد الله بدلا من عمر عبد الله

وصف الهدف: كرة طويلة من السولية إلى الشحات داخل منطقة الجزاء الذي لعب كرة عرضية أرضية قابلها أفشة بتسديدة في الشباك الزرقاء

ق 47: جوووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: إنذار لـ سليم محمد مدافع الهلال

ق 40: انخفاض مستوى اللعب بين الطرفين

ق 31: إنذار لـ نصر عمر لاعب الهلال

ق 25: إنذار لـ أليو ديانج

ق 23: تسديدة من مروان محسن تمر أعلى المرمى

ق 20: تسديدة قوية من أفشة تصطدم بدفاع الهلال

ق 10: محاولات غير مكتملة من الأهلي على مرمى الهلال

ق 5: إنذار لأيمن اشرف بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الهلال

ق 3: بطاقة صفراء لصامويل ميرغني لاعب الهلال

انطلاق المباراة

في إفريقيا الهلال الأهلي

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