انتهت في إنجلترا – ليفربول (4) ساوثامبتون (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

ق. 90 جووووول رااابع عن طريق صلاح. تبادل للتمريرات بين صلاح وفيرمينو ينتهي بهدف رابع من النجم المصري.

ق. 85 مينامينو يهدر! تمريرة رائعة من صلاح بعد اختراق رائع لكن الياباني سدد بعيدا عن المرمى.

ق. 71 جووووووول ثااااالث. تمريرة من هندرسون وصلاح يسجل الثااااالث

ق. 60 جوووول ثاني. تمريرة من فيرمينو ويسدد هندرسون ويسجل الثاااني.

ق. 54 صلاح يسجل والتسلل يلغي الهدف.ق. 45 جووول أول لليفربول. تمريرة من تشامبيرلين لحق بها روبيرتسون باكعب إلى فيرمينو الذي مرر بالكعب أيضا إلى تشامبيرلين، وأوكس توغل وسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 أليسون مجددا يتألق أمام إنجز بعد كرة مقطوعة من جوميز.

ق. 42 هولبيرج يقطع الكرة من تشامبيرلين ويسدد لكن أليسون حاضر ويألق مجددا

ق. 40 تصويبة قوية من شاين لونج وأليسون يتصدى لها ببراعة.

ق. 39 داني إنجز يتوغل ويدخل الست ياردات ويسدد لكن تصطدم بزميله لونج.

ق. 38 مخالفة ينفذها ترينت أرنولد وتتحول إلى ركنية من الدفاع.

ق. 35 تصويبة من ريدموند خارج المرمى إلى ركنية.

ق. 30 عرضية من الجهة اليمنى وفيرمينو يسقط ويطالب بركلة جزاء.

ق. 30 خطورة كبرى لليفربول. تمريرة رائعة من صلاح إلى فيرجيل الذي استلم الكرة داخل الست ياردات وسدد بالكعب ينقذها مكارثي حارس ساوثامبتون وترتد إلى فيرمينو ليسدد ويتصدى لها الحارس مجددا.

ق. 29 تصوبة جميلة من تشامبيرلين يتصدى لها حارس ساوثامبتون ويحولها إلى ركنية.

ق. 25 تمريرة من فابينيو إلى فينالدوم الذي سدد في يد الحارس.

ق. 19 صلاح يهدر! تمهيد بالصدر من تشامبيرلين إلى صلاح على حدود المنطقة، والذي سدد الكرة لكن اصطدمت بالمدافع ثم في الشباك الخارجية للمرمى.

ق. 16 عرضية من ترينت أرنولد ذهبت في طريقتها للمرمى لكن علت المرمى بقليل.

ق. 10 انطلاقة أولى من صلاح على الجهة اليسرى ويحصل على ركنية.

بداية المباراة