انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) (0) أتليتكو.. انتصار غائب

السبت، 01 فبراير 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - أتليتكو

يستقبل ريال مدريد جاره أتليتكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتصدر الجدول برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد أتليتكو مدريد في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــــــــــنــــــــــــــــا

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ق.74 دخول سيرخيو كاميّو وخروج توماس بارتي

ق.71 دخول يانيك كاراسكو بدلا من فيتولو

ق.56 جوووووول بنزيمة يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد عرضية ميندي

ق.49 توماس ليمار يدخل بدلا من ألفارو موراتا في التغيير الأول لـ أتليتكو مدريد

ق.47 تسديدة بعيدة المدى من فالفيردي يتصدى لها أوبلاك

ق.45 دخول فينيسيوس جونيور بدل من توني كروس، ودخول لوكاس فاسكيز بدلا من إيسكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 كوريا يهدر انفرادا صريحا بمرمى كورتوا بعد انطلاقه من وسط الملعب

ق.40 بطاقة صفراء لـ دييجو سيميوني للاعتراض على الحكم

ق,24 تهديد خطير من أتليتكو لكن كوريا يسدد خارج مرمى كورتوا

ق.19 ساؤول نيجيز يطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى كورتوا

ق.18 فيتولو يطلق قذيفة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وتيبو كورتوا يتصدى ببراعة قبل أن يتكفل راموس بالإبعاد إلى ركنية

ق.16 تسديدة قوية من كروس تمر أعلى عارضة أتليتكو

ق.11 تهديد جديد من الجهة اليمنى هذه المرة! كروس يرسل عرضية أرضية يسددها راموس لكنها غير دقيقة وتمر بجوار المرمى

ق.7 تهديد أول من ريال مدريد. المتألق توني كروس يرسل عرضية، ويسددها سيرخيو راموس لكن تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 10 دقائق

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