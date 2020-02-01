انتهت في إفريقيا - بريميرو دي أجوستو (0) الزمالك (0).. العودة بنقطة من أنجولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ضمّن التأهل مسبقا قبل خوض المباراة خلف مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني للمجموعة الأولى.

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نهاية اللقاء: بريميرو دي أجوستو (0) الزمالك (0)

د 79: تسديدة ضعيفة من محمد عبد الغني مرت بسلام على مرمى بريميرو دي أجوستو.

د 71: تغيير ثالث للزمالك بخروج أحمد عيد ونزول محمود حمدي الونش.

د 66: بطاقة صفراء لمحمد عواد حارس الزمالك لإضاعة الوقت.

د 66: مابولولو يواصل إهدار فرص الفريق الأنجولي ويسدد كرة قوية على يمين عواد مرت بجوار القائم بعد الفوز بالتحام هوائي مع محمد عبد الغني.

د 64: كابونجو كاسونجو يظهر لأول مرة مع الزمالك بدلا من مصطفى فتحي.

د 58: مابولولو يُهدر رأسية جديدة بعيدا عن مرور عواد.

د 57: سقوط جديد للاعب الزمالك أحمد عيد.

د 53: نزول محمد عنتر بدلا من كريم بامبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: بريميرو دي أجوستو (0) الزمالك (0)

د 30: مابولولو يستغل عرضية ويسدد برأسية دون أي رقابة من دفاع الزمالك في قلب منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد عواد.

د 20: محاولات للزمالك وضغط على أصحاب الأرض، ورأسية من عمر السعيد مرت بجوار القائم الأيمن للحارس في أخطر فرص الزمالك.

د 14: سقوط أحمد عيد لاعب الزمالك بعد تدخل قوي مع لاعب بريميرو وكلا اللاعبان تلقى العلاج وعاد لأرضية الملعب.

د 5: أري بابل يهدد مرمى الزمالك إذ راوغ محمد حسن وسدد من داخل منطقة الجزاء وارتطمت كرته بالعارضة.

د 2: تهديد مبكر أبيض بتسديدة ضعيفة من كريم بامبو مرت بعيدة عن مرمى بريميرو دي أجوستو.

بداية اللقاء