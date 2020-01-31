انتهى سوق انتقالات يناير.. طالع أبرز صفقات اليوم الأخير

الجمعة، 31 يناير 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات الشتوية

حل اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية، وباتت الأندية أمام ساعات معدودة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

FilGoal.com يقدّم تغطية حية لليوم الأخير من انتقالات يناير.

..............................

أخبار متعلقة

رسميا – ظهير ميلان ينتقل إلى الدوري الهولندي بسبب خلافه مع مورينيو؟ رسميا - روز يرحل عن توتنام "خيانة لـ فالنسيا".. رسميا - ألكاسير يعود إلى الدوري الإسباني انتهت مغامرة ميلان سريعا.. رسميا - بيونتك إلى الدوري الألماني

نهاية موسم الانتقالات الشتوي في أوروبا رسميا

*رسميا - أستون فيلا يعلن ضم بورخا باستون مهاجم سوانزي سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

*رسميا - ميلان يقطع إعارة دييجو لاكسالات إلى تورينو ويعيد اللاعب الأوروجوياتي إلى صفوفه رسميا

*رسميا - شيفيلد يونايتد يضم باناجيوتيس ريتسوس من باير ليفركوزين

*رسميا - دورتموند يتعاقد مع إيمري تشان على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

*رسميا - برشلونة يتمم اتفاقه مع بالميراس لضم ماتيوس فيرنانديس لاعب الوسط البرازيلي من بداية الموسم المقبل رسميا.

*رسميا - كريم حافظ ينتقل إلى مالاطيا سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

*رسميا - أنجيلينو ظهير أيسر مانشستر سيتي ينتقل إلى ريد بول لايبزيج الألماني معارا حتى نهاية الموسم.

*رسميا - ستيفين نزونزي يفسخ تعاقده مع جالاتا سراي وينضم لنادي رين الفرنسي

*رسميا - كيسوكي هوندا ينضم لنادي بوتافوجو البرازيلي.

*رسميا - جيمس تشيستر ينتقل من أستون فيلا إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

*رسميا - مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس المرمى ناثان بيشوف (20 عاما) قادما من ساوثيند يونايتد بعقد لعامين ونصف.

*رسميا - شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش قادما من تشانجتشون الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

* رسميا - أتليتكو مدريد يضم البلجيكي يانيك كاراسكو من داليان يفانج الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) قادما من براجا، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الصيف المقبل.

*سكاي: نيوكاسل يونايتد اتفق على شراء بوبكاري سوماري من ليل مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب رفض وعطّل الصفقة.

*رسميًا – أرسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريس (28 عاما) من صفوف ساوثامبتون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*رسميًا - الروماني إيانيس هاجي (21 عاما) من جينك إلى رينجرز على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر.

*رسميا - المهاجم الروسي فيودور سمولوف (29 عاما) من لوكوموتيف موسكو إلى سيلتا فيجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

سوق الانتقالات الشتوية

نرشح لكم

أخر الأخبار

غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا.. الأمر بيد اللاعب وكلوب 2 ساعة | مصر
مرتضى منصور: أمران يحسمان مشاركة الزمالك أمام الترجي في قطر 3 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 1-2-2020 والقنوات الناقلة – الأهلي للحسم.. والزمالك في أنجولا 3 ساعة | إفريقيا
برشلونة يُعير مدافعه إلى نيس الفرنسي 3 ساعة | أوروبا
الزمالك: مواجهة بريميرو أقوى احتكاك قبل بداية "إفريقيا الحقيقة" 4 ساعة | مصر
الذهب لا يصدأ.. روني يسجل ويقود ديربي كاونتي لاكتساح ستوك سيتي 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 2 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة

قد ينال إعجابك