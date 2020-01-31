انتهى سوق انتقالات يناير.. طالع أبرز صفقات اليوم الأخير

حل اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية، وباتت الأندية أمام ساعات معدودة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

FilGoal.com يقدّم تغطية حية لليوم الأخير من انتقالات يناير.

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نهاية موسم الانتقالات الشتوي في أوروبا رسميا

*رسميا - أستون فيلا يعلن ضم بورخا باستون مهاجم سوانزي سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

*رسميا - ميلان يقطع إعارة دييجو لاكسالات إلى تورينو ويعيد اللاعب الأوروجوياتي إلى صفوفه رسميا

*رسميا - شيفيلد يونايتد يضم باناجيوتيس ريتسوس من باير ليفركوزين

*رسميا - دورتموند يتعاقد مع إيمري تشان على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

*رسميا - برشلونة يتمم اتفاقه مع بالميراس لضم ماتيوس فيرنانديس لاعب الوسط البرازيلي من بداية الموسم المقبل رسميا.

*رسميا - كريم حافظ ينتقل إلى مالاطيا سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

*رسميا - أنجيلينو ظهير أيسر مانشستر سيتي ينتقل إلى ريد بول لايبزيج الألماني معارا حتى نهاية الموسم.

*رسميا - ستيفين نزونزي يفسخ تعاقده مع جالاتا سراي وينضم لنادي رين الفرنسي

*رسميا - كيسوكي هوندا ينضم لنادي بوتافوجو البرازيلي.

*رسميا - جيمس تشيستر ينتقل من أستون فيلا إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

James Chester has joined Stoke City on loan until the end of the season. All the best, Chezzy! 👊#AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 31, 2020

*رسميا - مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس المرمى ناثان بيشوف (20 عاما) قادما من ساوثيند يونايتد بعقد لعامين ونصف.

DONE DEAL: @ManUtd have confirmed the signing of Nathan Bishop from Southend United, on a two-and-a-half-year deal. pic.twitter.com/mIHikpsSFM — Squawka News (@SquawkaNews) January 31, 2020

*رسميا - شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش قادما من تشانجتشون الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

Chris Wilder has added a pacey goalscorer to his squad, with the capture of Richairo Živković. The former Dutch U21s marksman arrives at S2 on a loan deal until the end of the season from Changchun Yatai. United have an option to make the deal permanent in the summer.#SUFC 🔴 — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2020

* رسميا - أتليتكو مدريد يضم البلجيكي يانيك كاراسكو من داليان يفانج الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) قادما من براجا، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الصيف المقبل.

🔜 Francisco Trincão Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués. Será azulgrana en julio del 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020

*سكاي: نيوكاسل يونايتد اتفق على شراء بوبكاري سوماري من ليل مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب رفض وعطّل الصفقة.

*رسميًا – أرسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريس (28 عاما) من صفوف ساوثامبتون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*رسميًا - الروماني إيانيس هاجي (21 عاما) من جينك إلى رينجرز على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر.

⚡️ H A G I I S H E R E ⚡️ — Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2020

*رسميا - المهاجم الروسي فيودور سمولوف (29 عاما) من لوكوموتيف موسكو إلى سيلتا فيجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.