اليوم الأخير من سوق يناير.. تابع آخر الصفقات لحظة بلحظة
الجمعة، 31 يناير 2020 - 11:13
كتب : FilGoal
حل اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية، وباتت الأندية أمام ساعات معدودة لتلبية احتياجاتها العاجلة.
FilGoal.com يقدّم تغطية حية لليوم الأخير من انتقالات يناير.
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*رسميا - شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش قادما من تشانجتشون الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
Chris Wilder has added a pacey goalscorer to his squad, with the capture of Richairo Živković.
The former Dutch U21s marksman arrives at S2 on a loan deal until the end of the season from Changchun Yatai. United have an option to make the deal permanent in the summer.#SUFC 🔴— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2020
* رسميا - أتليتكو مدريد يضم البلجيكي يانيك كاراسكو من داليان يفانج الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
[📝] Agreement with Dalian Professional FC over the loan of @CarrascoY21.
😀👋 Welcome back! 🔴⚪
👉 https://t.co/0qFG4KrxnL#WelcomeCarrasco #AúpaAtleti pic.twitter.com/0DoAfqbTiQ— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 31, 2020
*برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) قادما من براجا، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الصيف المقبل.
🔜 Francisco Trincão
Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués.
Será azulgrana en julio del 2020.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020
*سكاي: نيوكاسل يونايتد اتفق على شراء بوبكاري سوماري من ليل مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب رفض وعطّل الصفقة.
*رسميًا – أرسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريس (28 عاما) من صفوف ساوثامبتون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
He’s our Cedric! ✅
Welcome to London. Welcome to Arsenal.
👋 @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020
*رسميًا - الروماني إيانيس هاجي (21 عاما) من جينك إلى رينجرز على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر.
⚡️ H A G I I S H E R E ⚡️— Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2020
*رسميا - المهاجم الروسي فيودور سمولوف (29 عاما) من لوكوموتيف موسكو إلى سيلتا فيجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
OFICIAL 🚨 Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.
¡Bienvenido! 🇷🇺 #BenvidoSmolov— RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020