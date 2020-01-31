اليوم الأخير من سوق يناير.. تابع آخر الصفقات لحظة بلحظة

حل اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية، وباتت الأندية أمام ساعات معدودة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

FilGoal.com يقدّم تغطية حية لليوم الأخير من انتقالات يناير.

..............................

*رسميا - شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش قادما من تشانجتشون الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

Chris Wilder has added a pacey goalscorer to his squad, with the capture of Richairo Živković. The former Dutch U21s marksman arrives at S2 on a loan deal until the end of the season from Changchun Yatai. United have an option to make the deal permanent in the summer.#SUFC 🔴 — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2020

* رسميا - أتليتكو مدريد يضم البلجيكي يانيك كاراسكو من داليان يفانج الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) قادما من براجا، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الصيف المقبل.

🔜 Francisco Trincão Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués. Será azulgrana en julio del 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020

*سكاي: نيوكاسل يونايتد اتفق على شراء بوبكاري سوماري من ليل مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب رفض وعطّل الصفقة.

*رسميًا – أرسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريس (28 عاما) من صفوف ساوثامبتون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*رسميًا - الروماني إيانيس هاجي (21 عاما) من جينك إلى رينجرز على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر.

⚡️ H A G I I S H E R E ⚡️ — Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2020

*رسميا - المهاجم الروسي فيودور سمولوف (29 عاما) من لوكوموتيف موسكو إلى سيلتا فيجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.