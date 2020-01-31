اليوم الأخير من سوق يناير.. تابع آخر الصفقات لحظة بلحظة

الجمعة، 31 يناير 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات الشتوية

حل اليوم الأخير في سوق الانتقالات الشتوية، وباتت الأندية أمام ساعات معدودة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

FilGoal.com يقدّم تغطية حية لليوم الأخير من انتقالات يناير.

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*رسميا - شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الهولندي ريتشاريو زيفكوفيتش قادما من تشانجتشون الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

* رسميا - أتليتكو مدريد يضم البلجيكي يانيك كاراسكو من داليان يفانج الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) قادما من براجا، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الصيف المقبل.

*سكاي: نيوكاسل يونايتد اتفق على شراء بوبكاري سوماري من ليل مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب رفض وعطّل الصفقة.

*رسميًا – أرسنال يضم البرتغالي سيدريك سواريس (28 عاما) من صفوف ساوثامبتون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

*رسميًا - الروماني إيانيس هاجي (21 عاما) من جينك إلى رينجرز على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر.

*رسميا - المهاجم الروسي فيودور سمولوف (29 عاما) من لوكوموتيف موسكو إلى سيلتا فيجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

سوق الانتقالات الشتوية

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