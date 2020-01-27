أهداف الأحد الكروي - ريال مدريد يتصدر والأهلي ينتصر على النجم

فاز الأهلي على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليتصدر مجموعته قبل جولة واحدة من النهاية.

وسجل هدف فوز الأهلي جونيور أجايي.

وفي إسبانيا حقق ريال مدريد فوزا صعبا على بلد الوليد بهدف دون رد ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني مستغلا خسارة برشلونة أمس أمام فالنسيا.

وشارك محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ليفربول ضد شوروسبري في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع أهداف الأحد الكروي في مختلف ملاعب العالم.

إنتر × كالياري

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مانشستر سيتي × فولام

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كوريا الجنوبية × السعودية

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ليون × تولوز

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بارما × أودينيزي

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فيرونا × ليتشي

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هوفنهايم × بريمن

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مانشستر يوانيتد × ترانمير

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سامبدوريا × ساسولو

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سيلتا فيجو × إيبار

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خيتافي × ريال بيتيس

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بيراميدز × رينجرز

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بوردو × نانت

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ليفربول × شوروسبري

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روما × لاتسيو

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ليفركوزن × فورتونا دوسلدورف

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سوسيداد × مايوركا

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الأهلي × النجم

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المصري × نواذيبو

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ريال مدريد × بلد الوليد

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نابولي × يوفنتوس

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باريس سان جيرمان × ليل

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