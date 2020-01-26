انتهت في الكونفدرالية – المصري (1) نواذيبو (0) نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المصري و نواذيبو في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق. 85 جوووول أول للمصري. ركنية نفذها أحمد ياسر ولمسها شوشة برأسية، ليتابعها سعيدو سيمبوريه بلمسة في المرمى.

ق. 81 أحمد ياسر يشارك بدلا من شيخ موكورو

ق. 75 عرضية جيددة من العراقي، قابلها طقطق برأسية بجانب المرمى.

ق. 72 مفتاج طقطق يسدد فوق المرمى.

ق. 62 أوستن أموتو يشارك بدلا من حسن علي

ق. 45 أحمد مسعود ينقذ رأسية غاية في الخطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تبدل لنواذيبو بدخول محمود سعدوني بدلا من ماندالا كونتي.

ق. 33 عرضية من شيخ موكورو تسلمها محمود وادي داخل منطقة الجزاء وسدد لكن بجانب القائم بقليل جدا

ق. 27 تبديل اضطراري للمصري بدخول عمر كمال عبد الواحد بدلا من بهاء مجدي للإصابة.

ق. 17 تصويبة من حسن علي بجانب المرمى.

ق. 6 أخطر فرص المصري. تصويبة في الدفاع تصل إلى مفتاح طقطق الذي انفرد لكن الليبي سدد في جسد الحارس.

بداية المباراة