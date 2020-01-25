انتهت مجموعة الزمالك – زيسكو (1) بريميرو (1) نهاية المباراة

السبت، 25 يناير 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - زيسكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة زيسكو يونايتد، وبريميرو دي أوجوستو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ينتظر عدم فوز بريميرو دي أوجوستو فقط، وذلك للتأهل إلى ربع النهائي رسميا.

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نهاية المباراة

ق68 جووووووول هدف التعادل لـ بريميرو عن طريق آري بابل من توغل وتسديدة قوية من داخل الشباك

في حالة استمرار تلك النتيجة يضمن الزمالك رسميا التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ق 50 جووووووول هدف أول لـ زيسكو عن طريق كالينجو من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 تصويبة قوية من ديفيد أوديامبو تصدى لها نيبلو حارس بريميرو إلى ركنية.

بداية المباراة

في إفريقيا زيسكو يونايتد بريميرو دي أوجوستو

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